Speciale infrastrutture: Mit, 19 e 20 luglio tavoli Salvini con associazioni taxi e ncc

23 luglio 2021

- Mercoledì 19 luglio è in agenda al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) un tavolo con le associazioni che rappresentano i taxi e il giorno dopo sarà il turno delle realtà che rappresentano gli ncc. Lo riferisce il MIt in una nota, spiegando che “come già chiarito dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, saranno occasioni per fare il punto della situazione con l’obiettivo di migliorare il servizio”. (Rin)