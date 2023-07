Speciale infrastrutture: Latina, sindaco, incontro proficuo con Rocca, il punto su sanità, cultura, e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Latina, Matilde Celentano e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, hanno fatto il punto in un incontro istituzionale su sanità, cultura, infrastrutture e tutela della costa. "Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina da parte della Regione Lazio", spiega Celentano in una nota. Un incontro istituzionale, avuto nella sede della presidenza di via Cristoforo Colombo, che la prima cittadina di Latina ha definito “assolutamente proficuo per la collettività pontina, del capoluogo e dell’intera provincia”. "Le rassicurazioni per la realizzazione a Borgo Piave del nuovo ospedale Dea di II livello, il cui progetto messo a disposizione dell’Ance è al vaglio dell’apposita commissione per le dovute verifiche sulle tipologie di risorse da mettere in campo, sono state chiare da parte del presidente Rocca - prosegue -. E’ un’opera strategica per la sanità della nostra provincia ma anche dell’intera Regione. Al presidente Rocca, che ha dato tutta la sua disponibilità affinché la Regione intervenga anche sull’ospedale Goretti, in attesa del nuovo policlinico di Borgo Piave, ho chiesto espressamente di prestare particolare attenzione al pronto soccorso che, quotidianamente ha a che fare con numeri di accessi pari a quelli dei grandi ospedali della capitale”. (Com)