Speciale infrastrutture: Lazio, assessore Lavori pubblici, dopo 3 anni riapre Sp10 Turistica tra Terminillo e Leonessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una chiusura durata quasi 3 anni, per lavori di messa in sicurezza, oggi, il tratto di strada della Sp10 Turistica che va da Terminillo a Leonessa, è stato riaperto alla presenza, tra gli altri, dell'assessore ai Lavori pubblici, alle politiche di ricostruzione, alla viabilità e alle infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "La riapertura della Sp10 – Vallonina è una risposta importante per il territorio e testimonia l'ottimo lavoro di squadra tra le Istituzioni", dichiara Rinaldi. "Una riapertura - aggiunge - a tempo di record grazie ai lavori coordinati con la presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo e il vicepresidente Vito Paciucci che, ogni giorno, hanno seguito il cantiere dei lavori. La Regione Lazio sta dando ottime risposte ai territori e sono estremamente soddisfatta del lavoro fatto fin qui. Da oggi - conclude l'assessore - Rieti e Leonessa sono nuovamente collegate da questa bellissima strada. Questo è un esempio importante, sarà nostro compito intervenire in altre province del Lazio con interventi di questo tipo". (Com)