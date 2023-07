Speciale infrastrutture: Ferrante (FI), bene convocazione riunione su taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Esprimo soddisfazione ed apprezzamento per la decisione del Ministro Matteo Salvini di convocare una riunione dedicata al trasporto taxi, a fronte dell'enorme disagio che questo servizio sta fornendo nelle principali città italiane, con file interminabili d'attesa e conseguente grave discredito reputazionale per il nostro Paese, anche all'estero". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante, il cui auspicio è che "le soluzioni adottate siano strutturali e che passino per un necessario e non più procrastinabile aumento delle licenze accompagnato dal ripensamento, in termini di potenziamento di corse ed orari (anche notturni), dell'intero trasporto pubblico locale e da una più efficace regolamentazione del noleggio con conducente". Il tutto "attraverso una fattiva collaborazione con gli enti locali. Diversificare e potenziare l'intera offerta trasportistica per cittadini, lavoratori e turisti - aggiunge - rappresenta l'unica via realmente efficace da perseguire. Non è più tempo per la difesa di rendite di posizione, è il tempo della salvaguardia degli interessi di chi vive e sceglie le nostre città. La qualità e l'efficienza dei trasporti infatti rappresentano il principale biglietto da visita di una metropoli. E' una sfida che va vinta una volta per tutte". (Com)