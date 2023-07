Speciale infrastrutture: Ferrante (Fi), rilanciare Napoli come principale hub logistico nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono stato presso l'Autorità portuale di Napoli dove ho incontrato il presidente Dott. Annunziata e l'ammiraglio Vella, direttore marittimo della Campania e della Capitaneria di Porto di Napoli. L'occasione è stata utile per fare il punto sullo sviluppo dell'infrastruttura portuale partenopea, Pnrr e piano complementare, piano regolatore, intermodalità e rilancio di Napoli come principale hub logistico del Mediterraneo. Una città in piena espansione economica e turistica deve poter contare su infrastrutture moderne, efficienti e che forniscano servizi in linea con le altre grandi metropoli costiere europee. Seguiranno a breve altri incontri tecnici per valutare tutte le criticità con l'obiettivo di risolverle in piena sinergia con tutti gli attori istituzionali competenti. Se parte il Sud, si rilancia l'intero sistema Paese!". E' quanto dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante. (Ren)