Rai: Sbrollini (Az-Iv), bene provvedimenti, linguaggio telecronisti intollerabile

- "Bene ha fatto la Rai a prendere provvedimenti nei confronti dei telecronisti che si sono resi responsabili di commenti sessisti, stereotipi e bodyshaming durante la finale di tuffi femminili ai Mondiali di nuoto. Il servizio pubblico non può tollerare certe espressioni non rispettose delle persone". Lo dice la senatrice del Gruppo Azione-Italia Viva Daniela Sbrollini, responsabile sport di Italia Viva. "La giustificazione della 'battuta da bar' non è accettabile da parte di un giornalista Rai, che tra l'altro già in passato è stato protagonista di episodi poco edificanti", aggiunge Sbrollini. (Rin)