Ciad: graziati 110 detenuti condannati per le manifestazioni di ottobre

- Il presidente di transizione del Ciad e capo della giunta militare al potere, Mahamat Idriss Deby, ha concesso la grazia a 110 persone che erano state condannate dopo le manifestazioni tenute lo scorso 22 ottobre contro il governo. I graziati, riferisce "Rfi", erano stati processati e ritenuti colpevoli di atti di assembramento non autorizzato, aggressione e violenze intenzionali, oltre che di incendio doloso, distruzione di proprietà ed altri reati annessi. La misura è stata concessa in concomitanza con la presenza a N'Djamena del presidente della Repubblica democratica del Congo Felix Tshisekedi, in visita ufficiale nel ruolo di facilitatore della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (Ceeac). (Res)