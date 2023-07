Spagna: ex premier Zapatero, leader popolari è "destra più a destra" della storia democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, rappresenta la "destra più di destra da quando esiste la democrazia". Lo ha detto l'ex presidente del governo spagnolo Jose Luis Rodriguez Zapatero durante un evento elettorale nei Paesi Baschi, aggiungendo che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) è come "un uomo solo" dietro al presidente Pedro Sanchez. Zapatero ha chiesto ai cittadini di votare per i socialisti per "garantire il pluralismo, la convivenza democratica e per far sì che non ci sia una politica reazionaria e cavernicola". L'ex premier ha poi criticato le "falsità" espresse nel corso della campagna elettorale. A suo avviso, "l'unica cosa che sono riusciti a fare per la Spagna negli ultimi quattro anni è stato insultare il presidente Sanchez" e "falsificare la storia con l'uso del terrorismo". (Spm)