Ucraina: presidenza, pronti a prorogare accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta a continuare a partecipare nell'accordo sul grano. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ripreso dal portavoce presidenziale, Serhiy Nikiforov, in un messaggio su Facebook. "Abbiamo avuto due accordi: Ucraina, Turchia, Onu; un altro accordo - Russia, Turchia, Onu.. Pertanto, quando la Russia dice che si ritira, interrompe i suoi accordi con il segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio) Guterres e con il presidente (turco Recep Tayyip) Erdogan. Non con noi. Non avevamo accordi con loro", ha spiegato Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha ordinato al ministero degli Esteri ucraino "di preparare le nostre posizioni ufficiali (da inviare) alle Nazioni Unite e alla Turchia". Secondo Zelensky, è necessario fare di tutto in modo che l'Ucraina possa utilizzare il corridoio del Mar Nero anche senza la Russia. "Non abbiamo paura. Siamo stati contattati da armatori. Hanno detto che sono pronti, se l'Ucraina lascia partire le navi e la Turchia le farà passare", ha concluso Zelensky. (Rum)