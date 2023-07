Speciale energia: Tajani, Forza Italia favorevole a transizione ma non diventi battaglia ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è favorevole alla transizione ecologica, basta che non diventi una battaglia ideologica. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Sky Start”. “Per raggiungere gli obiettivi bisogna permettere a famiglie e imprese di adeguarsi. Se gli obiettivi diventano ultimatum, le imprese delocalizzano e vanno a lavorare dove non c’è alcuna norma sul cambiamento climatico. Una posizione oltranzista non aiuta la lotta al cambiamento climatico”, ha detto Tajani. (Res)