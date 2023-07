Speciale energia: Banco Bpm, 17,7 milioni di euro a Ivpc per costruzione impianto eolico a Forenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha concesso al gruppo Italia vento power corporation (Ivpc) Power 6 un finanziamento di 17,7 milioni di euro, della durata di 15 anni, finalizzato a sostenere i costi di sviluppo e costruzione del parco eolico di Forenza, in Basilicata. Ivpc Power 6 è detenuta dalla Holding Maluni Srl (Gruppo vigorito), una società attiva in vari business, tra i quali la produzione di energia elettrica da fonte eolica, alla quale Banco Bpm aveva già fornito supporto in occasione della costruzione del parco eolico di Poggio Imperiale (FG). Si tratta di uno dei principali gruppi a livello nazionale nel settore delle energie rinnovabili che vanta una pluriventennale esperienza nello sviluppo, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di parchi eolici e fotovoltaici. L’impianto oggetto di questo finanziamento è localizzato in provincia di Potenza tra i comuni di Forenza, Palazzo San Gervasio e Banzi: il parco, attivo dallo scorso maggio, è costituito da quattro aerogeneratori Vestas v126 da 3,8 megawatt con una potenza complessiva di 15,2 megawatt. “Sostenere la transizione energetica con i più efficaci mezzi finanziari e creditizi rappresenta uno degli obiettivi del piano strategico di Banco bpm”, ha dichiarato Giuseppe Boscaino, responsabile Mercato corporate centro sud di Banco Bpm. “Questa importante operazione a favore di Ivpc Power, realtà con la quale abbiamo ormai un rapporto consolidato, sottolinea non solo la volontà del nostro Istituto di sostenere le aziende virtuose del territorio, ma anche fornire un supporto concreto nella realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale”, ha aggiunto. "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Ringraziamo il Banco Bpm per il supporto fornito oggi come nel passato in favore di un settore industriale in fortissima crescita, riconosciuto come unico rimedio alla soluzione del problema relativo al cambiamento climatico”, ha dichiarato l’avvocato e presidente del gruppo Ivpc Oreste Vigorito. (Rin)