Speciale energia: algerina Sonatrach e compagnia petrolifera del Congo firmano memorandum d'intesa

- La compagnia algerina per gli idrocarburi Sonatrach e la Compagnia petrolifera nazionale congolese (Snpc) hanno firmato un accordo teso a gettare le basi per una cooperazione efficace e sostenibile nei settori dell'esplorazione, sviluppo, trasporto, conversione, distribuzione e fornitura di prodotti petroliferi, nonché nella commercializzazione di carburanti. Lo ha riferito in una nota il gruppo Sonatrach, precisando che la firma si è avvenuta a margine di un incontro tra le delegazioni di Snpc in visita ad Algeri, guidate dal loro direttore generale, Maixent Raul Ominga, e il direttore generale del gruppo energetico algerino, Toufik Hakkar. Le due parti hanno discusso delle prospettive di collaborazione tra le due società. L'accordo prevede lo scambio di esperienze e competenze, nonché lo sviluppo delle capacità professionali e la formazione del personale della compagnia congolese. (Ala)