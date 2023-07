Speciale energia: ministero Elettricità Egitto, siamo in grado di produrre 350 mila megawatt di eolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto possiede un prezioso tesoro rappresentato dai venti, da cui può produrre energia, avendo la capacità di produrre 350 mila megawatt di energia eolica. Lo ha dichiarato Ayman Hamza, portavoce del ministero dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili durante un programma televisivo, sottolineando i significativi progressi compiuti dal Paese nel settore delle energie rinnovabili. Il portavoce ha ricordato la firma di diversi accordi e memorandum d'intesa in questo settore, avvenuti in occasione del summit sul clima tenutosi a Sharm el Sheikh lo scorso novembre. Hamza ha anche sottolineato che, considerando che il continente è ricco di fonti di energia rinnovabile, gli investimenti nel settore renderanno l'Egitto una porta d'accesso importante per i Paesi africani e che Il Cairo dovrà condividere le proprie competenze in questo ambito. Il portavoce ha inoltre aggiunto che l'Egitto ha firmato un memorandum d'intesa per la generazione di 28 mila megawatt di energia eolica, con investimenti per 35 miliardi di dollari, e ha concluso accordi riguardanti l'idrogeno verde. “L'Egitto è considerato uno dei Paesi più importanti nel campo della produzione di idrogeno verde a livello mondiale”, ha affermato Hamza ricordando che il Paese ha firmato 23 memorandum d'intesa in occasione del Summit sul Clima, con investimenti pari a 85 miliardi di dollari. (Cae)