Sardegna: Salvini (Lega), favorevole a pace fiscale, chi è in difficoltà va aiutato

23 luglio 2021

- “Non posso pensare che i 15 milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi ma hanno un conto aperto con l'Agenzia delle entrate siano dei delinquenti. Sono persone che hanno avuto un problema e non ce l'hanno fatta pagare tutto quello che dovevo e devono essere aiutati, non condannati”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Cagliari per inaugurare il più grande centro della cantieristica per la nautica da diporto al porto canale di Cagliari, si esprime sul tema della pace fiscale. “Una pace fiscale per coloro che hanno fatto le dichiarazioni ma non sono riusciti a versare tutto è un vantaggio per lo Stato - ha aggiunto Salvini – che si ritroverebbe a incassare una marea da utilizzare per stipendi e pensioni e una liberazione per 15 milioni di cittadini. Gli evasori totali? Quelli devono andare in galera ma se un cittadino ha un debitro con lo Stato di 15-20mila euro che negli anni rischia di raddoppiare o triplicarsi, deve pagare quello che può in base a quello che incassa col suo lavoro e tornare a lavorare e fatturare. In caso contrario continueremo ad avere milioni di italiani di serie B”. (Rsc)