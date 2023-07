Spagna: segretario generale Vox interrompe comizio a Barcellona per proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale di Vox, Ignacio Garriga, ha interrotto oggi un comizio elettorale a Barcellona, dopo che un gruppo di cittadini ha iniziato a protestare a pochi metri dal luogo dell'evento con bandiere pro indipendenza e Lgtbi. Garriga ha chiesto agli agenti di polizia presenti di interrompere la protesta. "Interrompo questa manifestazione e non la riprenderò finché le forze di sicurezza non li sgombereranno" ha detto Garriga, prima di dirigersi verso i manifestanti. Dopo che la situazione è tornata alla normalità, l'esponente di Vox si è rammaricato del fatto che gli agenti di polizia "permesso a quattro teste calde" di avvicinarsi al suo comizio, "quando ciò che avrebbero dovuto fare era sparare palle di gomma e usare manganelli per mandarli a casa".(Spm)