Sardegna: Salvini (Lega), favorevole a pace fiscale, chi è in difficoltà va aiutato - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Non posso pensare che i 15 milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi ma hanno un conto aperto con l'Agenzia delle entrate siano dei delinquenti. Sono persone che hanno avuto un problema e non ce l'hanno fatta pagare tutto quello che dovevo e devono essere aiutati, non condannati”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Cagliari per inaugurare il più grande centro della cantieristica per la nautica da diporto al porto canale di Cagliari, si esprime sul tema della pace fiscale (Rsc)