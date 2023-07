Libano: positivi i risultati di incontro Gruppo dei Cinque per fine stallo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione a Doha del Gruppo dei cinque, che comprende Stati Uniti, Francia, Egitto, Arabia Saudita e Qatar, ha portato risultati positivi per l’avvio della ricerca di un’effettiva soluzione allo stallo politico libanese sulla nomina di un nuovo presidente della Repubblica. Lo ha riferito l'emittente televisiva libanese “Lbci”. Il Libano, infatti, non ha il capo dello Stato, dopo la fine del mandato di Michel Aoun lo scorso 31 ottobre. All’incontro, hanno preso parte anche l’inviato della presidenza della Repubblica francese, Jean-Yves Le Drian, e gli ambasciatori in Libano di Washington, Parigi, Riad, Il Cairo e Doha. Secondo “Lbci”, i partecipanti hanno concordato di seguire e sostenere i tour di Le Drian tra il Libano e i Paesi della regione. (segue) (Lib)