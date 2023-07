Libano: positivi i risultati di incontro Gruppo dei Cinque per fine stallo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del Gruppo dei cinque si inserisce nel quadro della “missione esplorativa” di Le Drian, tesa a “creare le condizioni per un dialogo disteso tra le forze politiche libanesi, che non comunicano tra loro”, come ha spiegato l’ambasciatrice di Francia a Beirut, Anne Grillo. Prima di questo incontro, tuttavia, “fonti politiche” avevano riferito al quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat” che l’iniziativa francese non aveva ricevuto sostegno politico dagli altri Paesi del Gruppo dei cinque. Anzi, secondo funzionari statunitensi Parigi con tale intervento avrebbe “oltrepassato i limiti” del suo mandato, che consisteva nel sostegno alla candidatura di Sleiman Frangieh, capo del movimento cristiano Marada e sostenuto dal “tandem sciita” costituito dal movimento filo-iraniano Hezbollah e dal suo alleato Amal. Intanto, sulla questione della nomina di un nuovo presidente della Repubblica in Libano, secondo “Naharnet”, è prevista nei prossimi giorni una visita a Beirut di un “inviato dal Qatar”. (Lib)