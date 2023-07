Francia: Macron riceverà domani sera i membri del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani sera i membri del governo per il tradizionale incontro organizzato prima della pausa estiva. Lo riferiscono l'emittente televisiva "BfmTv" e quella radiofonica "Rtl". L'appuntamento si tiene mentre in questi ultimi giorni sono circolate alcune indiscrezioni su un possibile rimpasto dell'esecutivo e, soprattutto, in vista dell'intervento di Macron, che prima della fine del mese dovrebbe parlare ai francesi con un formato ancora da stabilire. Il presidente dovrebbe fare il punto sui "100 giorni di tregua" lanciati a metà aprile, in un contesto di tensione esploso a causa della riforma delle pensioni. I disordini scoppiati dopo la morte di Nahel, un 17enne che ha perso la vita nella banlieue di Parigi durante un controllo stradale a fine giugno, hanno complicato gli obiettivi di Macron. (Frp)