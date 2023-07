Piemonte: nasce anche a Torino il laboratorio Esg di Intesa-Sanpaolo per supportare le Pmi verso obiettivi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nato oggi dalla collaborazione tra Intesa-Sanpaolo, Camera di commercio di Torino e l'Ordine dei commercialisti e esperti contabili del capoluogo Piemontese il laboratorio Esg che avrà l'obiettivo di supportare le Pmi verso gli obiettivi del Pnrr. L’iniziativa, presentata oggi nel grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino con il supporto di Visa, è improntata in particolare sulle azioni di transizione ambientale. Il gruppo bancario ha già attivato iniziative analoghe in altre Città Italiane. "È nostra intenzione offrire alle imprese un servizio che non sia solo informativo, ma che le aiuti nel concreto a raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità che il mercato si aspetta, per esempio coinvolgendole in esperienze di best practice - ha affermato Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo -. Produrre in maniera più sostenibile sta diventando rapidamente un aspetto determinate per continuare ad avere un ruolo competitivo nella filiera e in un futuro prossimo peserà anche sul rating. Il Laboratorio ci aiuta a preparare per tempo le aziende, grazie anche alla collaborazione di due partner, Camera di commercio di Torino e Ordine dei Commercialisti, che sono un fondamentale punto di riferimento, in particolare per le micro e piccole imprese, le più sguarnite sul fronte Esg", ha concluso.(Rpi)