Ue-Celac: Metsola, cercheremo di assicurare forte condanna su guerra in Ucraina

- Al vertice Ue-Celac, il Parlamento europeo chiederà che sia raggiunta una dichiarazione di forte condanna rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al vertice Ue-Celac di Bruxelles. "È il primo vertice dopo otto anni e le aspettative sono molto alte. A nome del Parlamento europeo, ci impegneremo in dibattiti e cercheremo di migliorare in modo costruttivo gli accordi commerciali con il Cile, il Messico e i Paesi del Mercosur. Cercheremo di includere anche le questioni ambientali legate alla sostenibilità in qualsiasi progresso degli accordi commerciali, perché il Parlamento europeo attribuisce molta importanza al dialogo con i partner latinoamericani e caraibici", ha detto la presidente del Parlamento europeo. "Cercheremo anche di assicurarci che venga espresso un linguaggio forte di condanna universale su quanto sta accadendo in Ucraina. Per noi è importante che tutti i nostri partner internazionali dicano che prima di tutto non si può discutere di Ucraina senza l'Ucraina, e che la pace deve avvenire con l'integrità territoriale e la giustizia", ha concluso Metsola. (Beb)