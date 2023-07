Berlusconi: Barelli (FI), al fianco di Marina, condanna ferma a comportamenti strumentali e menzogneri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è sempre stata dalla parte giusta, il rispetto della legalità e la lotta - a più livelli - al crimine organizzato sono nel suo DNA. Il nostro presidente e fondatore, Silvio Berlusconi, è stato un convinto propulsore della lotta a tutte le mafie con le leggi ad hoc che ha portato avanti nel corso dei suoi governi. Siamo a fianco di sua figlia Marina Berlusconi e assieme a lei esigiamo rispetto per la figura di suo padre, per la sua storia, per la verità". Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Condanniamo senza riserva i comportamenti scorretti, strumentali, menzogneri - non degni della politica - che, anche dopo la scomparsa, qualcuno insinua per cercare di lesionare quel patrimonio di valori garantisti, liberali, moderati, riformisti che, nel segno dell'Europa e dell'atlantismo, solo Forza Italia detiene e che chi ci denigra non avrà mai", conclude. (Rin)