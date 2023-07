Pomezia: Zuccalà (M5s), da Regione no fondi per bonifica Eco-X, gravissimo abbandono territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha comunicato di non avere a disposizione fondi per la bonifica del sito Eco-X e che la polizza fidejussoria di oltre 700mila euro non esiste più. È una situazione gravissima e un abbandono del nostro territorio. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Adriano Zuccalà. "Con un'interrogazione al presidente della Regione Lazio Rocca del 5 maggio scorso – continua Zuccalà – ho chiesto chiarezza sui fondi destinati alla bonifica del sito Eco-X, sui soldi che la Regione deve restituire al Comune di Pomezia per l'intervento di messa in sicurezza già realizzato nel 2019 e sulla polizza fidejussoria di oltre 700mila euro mai pervenuti all'ente pometino. La risposta all'interrogazione è arrivata dalla Direzione regionale Ciclo dei rifiuti e non è per niente rassicurante. La Regione dichiara innanzitutto che non è stato possibile escutere la polizza fidejussoria perché la società assicurativa, con sede in Romania, è stata dichiarata fallita, perché insolvente, dal tribunale romeno con sentenza definitiva in data 20 aprile 2022. Ciò significa che gli oltre 700mila euro che potevano essere utilizzati per iniziare a bonificare l'area sono svaniti nel nulla, ma anche che nessuno, in più di un anno, si è preoccupato di comunicarlo al Comune di Pomezia". (segue) (Com)