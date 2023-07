Pomezia: Zuccalà (M5s), da Regione no fondi per bonifica Eco-X, gravissimo abbandono territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre – spiega il consigliere regionale - i soldi anticipati dall'ente pometino per la messa in sicurezza d'emergenza, oltre 180mila euro, non sono stati ancora restituiti, nonostante sia stata inviata tutta la documentazione richiesta già nel 2019. E cosa ancor più grave, la Regione scrive che non ha fondi in bilancio per finanziare la bonifica di Eco-X, 'considerato peraltro che nel corrente anno è già stato concesso, a favore del Comune di Pomezia, un finanziamento di 2.500.000 mila euro per la messa in sicurezza di un altro sito industriale abbandonato', vale a dire l'ex Kema, bomba ecologica che stanzia sul territorio di Pomezia dagli anni '80. Dovremo aspettare anche stavolta 30 anni per un finanziamento che ci consenta di bonificare il sito Eco-X, che non è ancora classificato come potenzialmente contaminato, ma che ha bisogno di controlli costanti e periodici interventi necessari a mantenere la messa in sicurezza efficace? Finanziare la bonifica di un sito inquinato esclude la possibilità di finanziarne un altro? Al momento la Regione passa la palla al Ministero dell'Ambiente, dichiarando che potrebbero essere trovate soluzioni nei fondi ministeriali. Mi auguro che si facciano tutti i passaggi necessari affinché il nostro territorio non venga abbandonato. Io continuerò a vigilare e a sollecitare le istituzioni a tutti i livelli, perché i cittadini e le cittadine di Pomezia non hanno dimenticato quel terribile incendio del 2017 e attendono risposte concrete", conclude l'esponente regionale del Movimento 5 stelle. (Com)