Mafia: Malan (Fd'I), si combatte anche con l'aspetto culturale

- "Non è solo una questione di commemorazione, ma c’è l’aspetto di studio, di come affrontare la realtà di oggi, che è diversa da quella di 31 anni fa quando Paolo Borsellino venne ucciso. L’arresto di Matteo Messina Denaro è un passo molto importante. La mafia si combatte non solo con lo specifico dell'antimafia, ma anche con l’aspetto culturale, con una azione per la legalità in generale". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, in occasione della conferenza stampa, presso la sala stampa di Montecitorio, di presentazione della seconda edizione del convegno "Parlate di mafia", in programma a Palermo venerdì 21 luglio.(Rin)