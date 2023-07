Italia-Albania: alla Camera si insedia la sezione bilaterale di amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta presso la Camera dei Deputati la seduta di insediamento della Sezione bilaterale di amicizia Italia-Albania, operante all’interno dell’Unione interparlamentare. Lo ha reso noto un comunicato. A presiedere l’incontro è stato Arnaldo Lomuti, nominato presidente della Sezione per questa legislatura, su incarico del Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare.Obiettivo della sezione bilaterale Italia-Albania è quello di svolgere attività di "diplomazia parlamentare”, ossia di rafforzare i rapporti tra le rispettive istituzioni parlamentari, di promuovere iniziative utili alla più efficace e proficua cooperazione tra i due Paesi amici, legati da intensi rapporti economici, sociali, culturali e politici. La sezione Italia-Albania, di cui fanno parte oltre venti esponenti parlamentari in rappresentanza di tutte le forze politiche, costituisce uno strumento fondamentale per costruire e rinsaldare i ponti tra i due popoli, favorendone l’amicizia e agevolandone la cooperazione. "L’Albania è un Paese storicamente legato all’Italia, così come plasticamente testimoniato dalle numerose comunità arbereshe diffuse nel nostro Paese, che per secoli hanno custodito e alimentato la cultura, la memoria storica, le tradizioni e le radici linguistiche proprie dell’Albania. Questo legame è particolarmente sentito in Basilicata, dove diversi sono i comuni di origine albanese, antichi e ancora fertili custodi di questa pluralità e ricchezza culturale", si legge nella nota. Dunque, "il lavoro della Sezione bilaterale Italia-Albania andrà nella direzione di ampliare e sviluppare ulteriormente i rapporti e i programmi di collaborazione. La presidenza di Lomuti nella sezione bilaterale rappresenta un’occasione per lavorare allo sviluppo e al rilancio di una rete di rapporti, di opportunità in grado di accrescere l’amicizia e gli interessi tra i due paesi", prosegue il testo. (Com)