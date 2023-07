Sardegna: Salvini (Lega), nessun tavolo nazionale per decidere candidature alle regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il prossimo candidato presidente del centrodestra alla elezioni regionali sarde del 2024 sarà deciso in Sardegna. Lo ha lasciato chiaramente intendere il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Cagliari per inaugurare il più grande centro della cantieristica per la nautica da diporto al porto canale del capoluogo sardo. Sollecitato dai cronisti, Salvini, riferendosi alla Giunta regionale guidata da Christian Solinas, ha detto che “ questa squadra stia lavorando bene pur fra mille difficoltà: ricordiamo gli anni del covid e poi la guerra. Nonostante ciò stanno sbloccando tante opere ferme da tempo. Sono contenta anche di quello che noi due assessori della Lega stanno facendo”. Salvini ha poi spiegato, riferendosi sempre alle prossime candidature per le regionali, che “da autonomista dico che l'ultima parola spetta sempre ai territori, in questo caso ai sardi, e quindi il governo della Sardegna si deciderà nell'Isola: non ci sono tavoli nazionali a Roma a Milano o a Belluno per decidere il destino di Cagliari della Sardegna”. (Rsc)