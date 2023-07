Tunisia: Malan (Fd’I), firma memorandum è successo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del memorandum d'intesa per il “partenariato complessivo” in cinque aree tra l'Ue e la Tunisia è un successo importante, anche personale, del presidente Meloni su cui si è spesa tantissimo, al punto che molti la ritenevano un'impresa disperata. Lo ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, commenta con i giornalisti a palazzo Madama la firma del memorandum d'intesa. “Si tratta di un'intesa fondamentale ed estremamente importante non soltanto per l'Italia, alla luce della vicinanza della Tunisia alle nostre coste, ma anche per l'Europa che rompe una sorta di disinteresse e riafferma il principio della difesa delle frontiere esterne europee”, ha proseguito. “Oggi l'immigrazione proviene soprattutto dalla Tunisia, perciò è necessario intervenire per controllarla e lavorare per garantire tanto la sua stabilità interna tanto quella del Mediterraneo”, ha sottolineato. “È stato un passo molto importante al quale potranno seguirne altrettanti ancora più concreti e risolutivi", ha concluso Malan. (Rin)