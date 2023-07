Sardegna: Salvini (Lega), nessun tavolo nazionale per decidere candidature alle regionali - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il prossimo candidato presidente del centrodestra alla elezioni regionali sarde del 2024 sarà deciso in Sardegna. Lo ha lasciato chiaramente intendere il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Cagliari per inaugurare il più grande centro della cantieristica per la nautica da diporto al porto canale del capoluogo sardo. (Rsc)