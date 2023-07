Speciale energia: Romania, produzione petrolifera scenderà in media del 2,2 per cento nel periodo 2023-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Romania scenderà nel periodo 2023-2026, con un tasso medio annuo del -2,2 per cento, conseguenza del naturale declino dei giacimenti e del mantenimento delle unità di produzione esistenti. Lo si apprende dalle stime della Commissione nazionale per strategie e previsioni (Cnsp). Secondo l'ultima previsione pubblicata dalla Cnsp, la produzione di greggio è prevista a 3,050 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2023 (-2,3 per cento rispetto al 2022), a 2,98 milioni di tep nel 2024 (-2,3 per cento), a 2,91 milioni di tep nel 2025 (-2,3 per cento) e a 2,855 milioni di tep (-2 per cento) nel 2026. D'altra parte, l'importazione di greggio aumenterà al tasso medio annuo del 4,1 per cento. Per il 2023 le importazioni sono stimate a 9,215 milioni di tep (+5,1 per cento rispetto all'anno precedente), per il 2024 a 9,65 milioni di tep (+4,7 per cento), per il 2025 a 10 milioni di tep (+3,6 per cento) e per il 2026 a 10,3 milioni di tep (+3 per cento). (Rob)