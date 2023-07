Speciale energia: Slovacchia, produzione terzo reattore di Mochovce raggiunge il 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione energetica nominale del terzo reattore della centrale nucleare di Mochovce, in Slovacchia, ha raggiunto il 75 per cento. Lo ha reso noto la portavoce della società Slovenske elektrarne (Se). La produzione è così aumentata dal 55 per cento dopo una serie di test. “Il raggiungimento del 75 per cento di performance soddisfa gli sforzi di tutti i partner e i fornitori che hanno investito nella centrale sin dall’istallazione della prima cartuccia di combustibile”, ha detto la portavoce. Ora il reattore sarà sottoposto a nuovi test in vista dell’innalzamento della produzione fino al livello del 90 per cento. La società Se si aspetta che il terzo reattore possa funzionare a pieno regime a settembre od ottobre. Quando raggiungerà il 100 per cento, avrà una capacità istallata di 471 megawatt, tale da coprire circa il 13 per cento dei consumi totali di elettricità della Slovacchia. Il Paese dovrebbe quindi diventare energeticamente autosufficiente già quest’anno. La durata prevista del reattore è di almeno 60 anni. Slovenske elektrarne è posseduta al 34 per cento dallo Stato slovacco e al 66 per cento dalla società Slovak Power Holding. A sua volta, quest’ultima è posseduta al 50 per cento da Ep Slovakia – sussidiaria di Energeticky a prumyslovy holding (Eph) – e al 50 per cento da Enel. (Vap)