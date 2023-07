Speciale energia: Cina-Algeria, presidente Tebboune oggi a Pechino con rappresentati di oltre 150 di aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha iniziato oggi una visita di cinque giorni in Cina, accompagnato dai rappresentanti di almeno 151 di aziende. Lo ha riferito il quotidiano "Echourouk", secondo cui l'agenda della visita, che avviene su invito dell'omologo Xi Jinping, prevede discussioni su diversi aspetti dei rapporti bilaterali, compresa la revisione degli accordi di cooperazione nel settore economico. Tra i rappresentati delle aziende che accompagneranno Tebboune, figurano anche importanti esponenti del campo energetico, inclusi il vicepresidente e direttore generale di Sonatrach, Toufik Hakkar, il presidente e direttore generale di Sonelgaz, Mourad Adjal, così come rappresentanti del ministero dell'Energia e delle miniere, dell'Agenzia nazionale per la ricerca e l'estrazione mineraria e dell'Impresa nazionale del ferro e dell'acciaio, Feraal. All'interno della delegazione algerina che si occupa del settore dell'industria chimica saranno presenti anche rappresentati del gruppo industriale Asmidal, insieme a 22 operatori del campo agroalimentare, sia del settore privato che pubblico, come il gruppo Cevital. Tra loro ci saranno Malik Rebrab, proprietario dell'azienda Couscous Mama, e altre cooperative alimentari, oltre all'azienda di acqua minerale Saida. A rappresentare il settore delle costruzioni e delle opere pubbliche, ci saranno i gruppi Gica (specializzato nella produzione di cemento), il gruppo Cosider che si occupa del settore delle costruzioni e dei lavori pubblici e il gruppo Defendos. Nel campo delle telecomunicazioni, saranno presenti il presidente e amministratore delegato del gruppo Algerie Telecom, Adel Toumi, e il presidente e amministratore delegato di Mobilis, Boukhazana Chouki. (Ala)