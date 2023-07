Sardegna: Fondo per la montagna, chiusi a Berchidda gli incontri territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso oggi a Berchidda, dopo Lodine e Cuglieri, il ciclo di incontri territoriali che ha visto impegnato l’Assessorato degli Enti locali per le risorse da destinare ai Comuni montani e parzialmente montani. “Siamo andati incontro ai territori per dare un importante segnale di vicinanza e attenzione e per aiutare i Comuni a cogliere le opportunità legate all’Avviso di recente pubblicazione sul sito della Regione, entrando così nello specifico della misura che grazie alle risorse disponibili per l’annualità 2022 - oltre 11 milioni di euro - finanzierà gli interventi di salvaguardia della montagna”, ha spiegato l’Assessore Aldo Salaris che facendo un bilancio del ciclo di incontri ha parlato di “clima positivo e ricettivo” e di grande volontà della Regione “di intervenire a sostegno dei territori più fragili anche e soprattutto in chiave di lotta allo spopolamento e all’isolamento”. Un impegno cominciato ben prima della pubblicazione del bando dato che, ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas, “la Sardegna è la regione d’Italia che ha avuto maggiori risorse come contributo al Fondo regionale per la montagna. Abbiamo portato avanti un lavoro intenso – ha proseguito l’Assessore Salaris - che ci ha consentito di raggiungere un risultato molto importante a livello nazionale in termini di risorse destinate alla Sardegna, in aggiunta alle risorse regionali. Era però necessario entrare nello specifico del bando Fosmit, fondo per lo sviluppo delle montane italiane, e illustrare la delibera di Giunta che stabilisce i criteri e i parametri di distribuzione delle risorse e così abbiamo fissato i tre appuntamenti nelle tre diverse aree della Sardegna individuate quali strategiche per la misura stessa, Lodine, Cuglieri e, oggi, Berchidda”, ha concluso l’Assessore. (segue) (Rsc)