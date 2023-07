Mafia: Foti (Fd'I), non è solo problema norme ma anche battaglia culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mafia "non è solo un problema di ordine pubblico o di norme". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in occasione della conferenza stampa, presso la sala stampa di Montecitorio, di presentazione della seconda edizione del convegno "Parlate di mafia", in programma a Palermo venerdì 21 luglio. Quella contro la mafia "deve essere anche una battaglia culturale e di cambiare i modelli di alcune città metropolitane - ha aggiunto il parlamentare -. Mi pare che questa nostra iniziativa voglia spaziare, a trecentosessanta gradi, dal tema giuridico a quello sociale e culturale perché riteniamo, come diceva Paolo Borsellino, che solo parlando di mafia si sconfigge la mafia". (Rin)