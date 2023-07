Cultura: Giordania, alla scoperta della biblica Sela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome ha indotto in inganno molti ricercatori: Sela significa roccia in ebraico e a lungo si è creduto che si trattasse della celeberrima Petra fondata dai nabatei. In posizione dominante su un altopiano, nascosta tra le montagne rocciose, le rovine di questa antica città sono stati attribuiti dagli archeologi alla Sela citata nella Bibbia ebraica, l'Antico Testamento cristiano. Si tratta di un sito archeologico di grande interesse storico, che comprende una fortezza situata a 1900 metri sul livello del mare dalla quale si gode un panorama spettacolare su aspre cime di arenaria e gole rocciose. Il luogo è praticamente sconosciuto ai visitatori, nonostante si trovi circa 70 chilometri a nord di Petra, lungo la Kings Highway, la Strada dei Re citata anch'essa nell'Antico Testamento, che da almeno tre millenni collega l'Arabia con la Siria. Lo riferisce una nota stampa del Jordan Tourism Board Italy. Per quando riguarda i collegamenti diretti tra Italia e Giordania, EasyJet ha annunciato in questi giorni l'apertura di un nuovo volo da Milano Malpensa per Aqaba, la città giordana affacciata sul Mar Rosso, base ideale sia per un soggiorno balneare che per un tour alla scoperta del sud della Giordania con il deserto Wadi Rum, Petra e Sela. La rotta sarà operativa dal 12 novembre, con due frequenze settimanali in programma ogni mercoledì e domenica. (segue) (Com)