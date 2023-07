Cultura: Giordania, alla scoperta della biblica Sela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Antico Testamento "Egli, il re dei Giudei, Amaziah, sconfisse gli Idumei nella Valle del sale uccidendone diecimila. In tale guerra occupò Sela" (2 Re 14, 7). Non ci sono evidenze di questo avvenimento che risalirebbe all'VIII secolo a.C., tuttavia la ceramica dell'Età del ferro ritrovata nella zona attesta che la città fu abitata nel corso di tutto il I millennio a.C. Circondato da montagne e strutture difensive, il luogo era accessibile solo attraverso uno stretto passaggio controllato da una porta di accesso, tuttora identificabile. Sono ancora visibili i resti di torri, mura, pavimentazioni, case scavate nella roccia, altari e un centinaio di cisterne e vasche per la raccolta di acqua piovana, prosegue la nota stampa del Jordan Tourism Board Italy. Tra le testimonianze emerse nel sito, spicca l'enorme iscrizione sulla roccia situata a circa 1000 m di altezza, voluta dal re babilonese Nabonide per celebrare la sua conquista del regno edomita a metà del VI secolo a.C. Nel bassorilievo si riconoscono le immagini del re con una lunga veste, corona conica e bastone nella mano sinistra, del sole, della luna e alcune stelle. Qualche secolo più tardi, la prima testimonianza scritta dei Nabatei racconta, invece, il saccheggio dell'insediamento da loro occupato, da parte delle truppe greche nel 311 a.C. La rilevanza dei ritrovamenti e il contesto paesaggistico fanno di Sela un sito imperdibile per gli appassionati di storia e archeologia. (Com)