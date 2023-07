Roma: Angelucci (Pd), al via riqualificazione del parco di via delle Rupicole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la riqualificazione del parco di via delle Rupicole a Roma. "Finalmente il parco di via delle Rupicole, a Torre Maura nel VI Municipio, sarà riqualificato. Questa mattina è stata consegnata alla ditta vincitrice l'area per l'avvio del cantiere". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci del Pd. "Abbiamo ottenuto un grande risultato, grazie gli sforzi di questi mesi della nostra Amministrazione, al lavoro congiunto e al grande investimento fatto che ci consentirà di restituire a famiglie e bambini questo straordinario polmone verde totalmente rinnovato con nuove alberature, percorsi, l'area ludica, un campo polifunzionale, illuminazione e tanto altro - aggiunge Angelucci -. L'area cani sarà spostata per garantire uno spazio confortevole per gli amici a quattro zampe e per migliorare la vivibilità dei residenti. I lavori dureranno circa 6 mesi. Stiamo lavorando inoltre per garantire la videosorveglianza con l'installazione di telecamere così da prevenire atti vandalici e degrado. Una vittoria di tutti quelli che ci hanno creduto e lavorato, dei comitati, delle associazioni, della scuola e dei cittadini tutti. Ringrazio l'assessora Funari che ha compreso sin da subito l'importanza di questa opera e ringrazio anche tutti gli uffici capitolini che hanno lavorato al raggiungimento di questo importante obiettivo. Vedere l' inizio dei lavori per la realizzazione di un'opera così bella mi rende davvero felice e orgoglioso, si concretizza così uno dei progetti che mi ha spinto a servire la mia città come amministratore", conclude Angelucci. (Com)