Russia: sindacato cerealicolo, ritiro da accordo sul grano è decisione giusta

- La sospensione della partecipazione russa all'accordo sul grano servirà a sostenere i prezzi del grano russo. Lo ha detto Arkadij Zlochevskij, a capo del sindacato cerealicolo russo (Rgu), intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Questa è la decisione giusta, l'accordo non avrebbe dovuto essere concluso", ha sostenuto Zlochevskij, spiegando che il risultato di questo accordo è stato un notevole sconto sui prezzi delle forniture di grano russo rispetto a quelli dei concorrenti internazionali. A suo avviso, la differenza variava da 10-20 dollari per tonnellata di grano, ma ha raggiunto anche i 70 dollari per tonnellata. Il ritiro dall'accordo farà sì che i prezzi tornino a livelli più redditizi per la Russia, ha continuato Zlochevskij. (Rum)