Qatar-Giordania: l'emiro Tamim riceve il ministro degli Esteri, focus su rafforzamento cooperazione

- L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto oggi il vice primo ministro e capo della diplomazia giordano, Ayman al Safadi, che ha trasmesso un messaggio del re Abdullah II sulle "modalità per rafforzare le relazioni tra i due Paesi" e sulla situazione regionale. Lo riferisce l'emittente del regno "Al Mamlaka". Ieri, 16 luglio, Safadi ha avuto colloqui approfonditi con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman al Thani, che ha confermato la prosecuzione dei lavori volti a rafforzare la cooperazione bilaterale in vari campi. I capi della diplomazia di Amman e Doha hanno discusso di una serie di questioni arabe, in primo luogo la causa palestinese, la crisi siriana e la situazione in Libano. I ministri hanno concordato di convocare il Comitato superiore congiunto entro la fine di quest'anno e sono stati firmati una serie di accordi a sostegno dei quadri legislativi necessari per rafforzare la cooperazione in settori di investimento vitali. (Lib)