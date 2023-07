Imprese: dividendo di 44 milioni di euro a spagnola Ferrovial per autostrada in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Ferrovial ha ottenuto un nuovo dividendo di 44 milioni di euro per la gestione dell’autostrada 407 Etr in Ontario, in Canada. Si tratta del secondo pagamento approvato quest'anno dal consiglio di amministrazione, dopo quello effettuato lo scorso aprile con lo stesso importo. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", nel primo semestre dell'anno la 407 Etr ha registrato un utile netto di 105 milioni di euro, con un aumento del 52,7 per cento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.(Spm)