Ue-Celac: Michel, alleanza con Paesi caraibici sempre più importante

- L'alleanza fra Europa e Caraibi è necessaria nell'attuale contesto globale. A dirlo, tramite un messaggio su Twitter, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, a margine dell'incontro avuto con il Ralph Goncalves, primo ministro di Saint Vincent e Grenadine e attuale presidente pro tempore della Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac). "Nell'attuale contesto globale è necessaria un'alleanza più stretta tra Europa e i Caraibi. Solo insieme possiamo superare sfide come la crisi climatica e la lotta per un ordine internazionale basato sulle regole. Grazie a Ralph Gonsalves per il suo ruolo nel successo di questo vertice Eu-Celac in qualità di presidente della Celac", si legge nel messaggio di Michel. (Beb)