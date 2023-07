Venezuela: primarie presidenziali, opposizioni tornano a discutere tema "successione" tra candidati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Machado è stata privata del diritto all'elettorato passivo per una presunta irregolarità nella dichiarazione dei redditi. Una scelta che finirà per ritorcersi proprio contro il governo di Nicolas Maduro, ha detto la stessa Machado. "Nicolas Maduro, non sei tu a decidere chi sarà il candidato che ti affronterà e sconfiggerà nelle presidenziali del 2024", ha detto Machado. "Il candidato lo sceglierà il popolo del Venezuela il 22 ottobre, nel corso delle elezioni primarie", ha detto Machado dicendo alla comunità internazionale di "prepararsi alla sconfitta di Nicolas Maduro e all'inizio di una transizione ordinata nel Paese". La leader di Vente Venezuela (Vv), che non ha nessuna intenzione di sfilarsi dalle primarie, ha definito un "grande errore" ancor prima che "inutile", la decisione della magistratura nazionale. "Si è trasformata in un vero e proprio boomerang contro il regime, come dimostrano le reazioni fuori e dentro il Paese". (segue) (Vec)