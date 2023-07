Venezuela: primarie presidenziali, opposizioni tornano a discutere tema "successione" tra candidati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito tenuto alla Ucab è il primo in vista delle primarie che, salvo sorprese, si terranno il 22 ottobre. Oltre alle candidature delle due donne particolarmente agguerrite, Machado e Solorzano, al confronto erano presenti altri cinque possibili presidenti. Si parte da Tamara Adrian, già membro dello storico partito Volontà popolare, avvocato ed ex deputata. Quella di Adrian è una candidatura particolare, con discrete possibilità di rompere gli equilibri: transgender, si batte per la comunità Lgbti+ e per altre minoranze, e ha un iter da docente universitario con grandi apprezzamenti degli studenti. (segue) (Vec)