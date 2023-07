Auto: Spagna, Seat investirà 300 milioni di euro per costruzione stabilimento a Martorell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Seat, Wayne Griffiths, ha annunciato che l'azienda investirà 300 milioni di euro nella costruzione di uno stabilimento per l'assemblaggio di celle per batterie a Martorell (Barcellona). Griffiths ha spiegato che il nuovo impianto assemblerà le celle che PowerCo produrrà nella gigafactory di Sagunto, a Valencia, e creerà 400 posti di lavoro diretti e 100 indiretti. "Ciò contribuirà a ottimizzare i processi logistici e a ridurre l'impronta carbonica", ha aggiunto il dirigente. L'impianto avrà una superficie di 64 mila metri quadrati e l'inizio dei lavori è previsto nelle prossime settimane, per concludersi nel 2025. Per Griffiths si tratta di una "struttura fondamentale" per l'azienda e darà un impulso ai piani per una seconda piattaforma a Martorell. (Spm)