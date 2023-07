La Russa: Bonelli, atteggiamento imbarazzante, consegni Sim figlio a inquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato La Russa dovrebbe rinunciare al privilegio dell'immunità e consegnare la scheda sim del figlio agli inquirenti. Lo ha detto il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che ha definito l’atteggiamento di La Russa “imbarazzante”. “Invece di collaborare con la giustizia per accelerare l'accertamento della realtà rispetto a uno dei più odiosi reati che possano esistere come quello dello stupro – ha proseguito –, si trincera in un ipocrita silenzio e questo oggettivamente è un serio problema dal punto di vista del rapporto tra le istituzioni come quella della seconda carica dello stato e il senso comune delle cittadine e dei cittadini”. “L'obiettivo, a maggior ragione per chi è investito dell'autorità pubblica – ha concluso –, dovrebbe essere sempre l'accertamento della verità e aiutare la giustizia a fare il suo corso”. (Rin)