Mar Nero: presidente turco Erdogan, attesa telefonata con Putin per ripristinare accordo sul grano

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, avrà una telefonata con l'omologo russo, Vladimir Putin, per discutere dell'accordo sul grano del Mar Nero, in scadenza oggi, senza aspettare agosto per incontrarsi in Turchia. Lo ha detto oggi il capo dello Stato turco in una conferenza stampa prima di partire per una visita nei Paesi del Golfo, dopo l'annuncio di Mosca di non prorogare l'accordo. I ministri degli Esteri turco e russo, rispettivamente Hakan Fidan e Sergej Lavrov, "discuteranno al telefono dell'accordo sul grano del Mar Nero", ha annunciato Erdogan, auspicando che l'accordo continui senza interruzioni. La Turchia attribuisce importanza alla continuazione dell'accordo sul grano del Mar Nero e ha intensificato gli sforzi diplomatici, ha puntualizzato Erdogan, secondo cui, "nonostante la dichiarazione di oggi, credo che il presidente russo Putin voglia che questo ponte umanitario continui". La Russia ha ufficialmente informato la Turchia, l'Ucraina e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, del rifiuto di prorogare l'accordo sul grano, secondo quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La funzionaria di Mosca ha aggiunto che prossimamente verrà pubblicato un comunicato del ministero degli Esteri con spiegazioni dettagliate sulla posizione russa. Da parte sua, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha sottolineato che non appena saranno soddisfatte le richieste di Mosca, la Russia "tornerà immediatamente all'attuazione di questo accordo". (Tua)