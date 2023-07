Clima: ministro Salute tedesco, aprire le chiese contro il caldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le chiese dovrebbero essere aperte “tutto il giorno” come luoghi freschi dove trovare riparo dalle ondate di caldo. È quanto afferma il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, in un messaggio su Twitter in cui allega una fotografia della basilica di San Francesco di Siena. L’esponente del governo federale è, infatti, in viaggio in Toscana. In particolare, Lauterbach scrive che il luogo di culto è “un meraviglioso edificio medioevale, ma anche un luogo fresco”. Il ministro della Salute tedesco aggiunge: “Le chiese dovrebbero essere aperte tutto il giorno durante le ondate di caldo come luoghi freschi e offrire protezione”. (Geb)