Regno Unito: oggi la presentazione di nuove misure post Brexit per la pesca

- Dopo 18 mesi di colloqui, il Regno Unito dovrebbe presentare oggi un pacchetto di misure relative al regime post Brexit per la pesca nelle acque britanniche. Secondo le nuove misure, i pescherecci dell'Ue e quelli del Regno Unito saranno tenuti ad avere apparecchiature di monitoraggio per consentire i controlli sulla loro attività di pesca. Il quotidiano "The Telegraph" ricorda che la "ripresa del controllo" della pesca è stata indicata come uno dei principali vantaggi della Brexit. A tal riguardo, il sottosegretario di Stato per l'Alimentazione, l'agricoltura e la pesca, Mark Spencer, ha dichiarato che "lasciare la politica comune dell'Ue e diventare uno Stato costiero indipendente ha dato una brillante opportunità di adottare un nuovo approccio nella gestione della pesca". "Ciò significa essere agili nell'adottare le tecnologie più recenti e massimizzare il potenziale in un modo che funzioni per i nostri pescatori, scienziati, per la nostra catena di approvvigionamento e che garantisca stoccaggi sostenibili per i decenni a venire", ha aggiunto Spencer.(Rel)