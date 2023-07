Ucraina: presidente pro tempore Celac, non sono sicuro di cosa conterrà la dichiarazione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono sicuro di quello conterrà la dichiarazione finale sul vertice tra Unione europea e Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) in merito alla guerra in Ucraina. Lo ha detto parlando ai giornalisti Ralph Goncalves, primo ministro di Saint Vincent e Grenadine e attuale presidente pro tempore della Celac. “Non sono sicuro di quello che otterremo e di come verrà formulato. Alle Nazioni Unite ci sono Paesi che singolarmente hanno condannato l’aggressione, ma altri Paesi si sono astenuti o hanno preso un'altra posizione e dobbiamo trovare un linguaggio che metta d’accordo tutti. Dobbiamo trovare una diplomazia matura per risolvere questa tragedia”, ha detto il primo ministro. Rispondendo alla domanda di una giornalista su come giudicherebbe la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’evento ha risposto: “Non aiuterebbe”. (Beb)