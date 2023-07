© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un treno per Pompei al mese, un intercity che peggiora la situazione nella Napoli Bari. Che dire? A parte la propaganda volete iniziare a dire come volete affrontare il tema dei trasporti in Italia?". Lo scrive su Twitter la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione- Italia Viva – Renew Europe. (Rin)